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В МИД РФ объяснили смысл захода ВМС Великобритании в Черное море
royalnavy.mod.uk  /  Пресс-служба ВМФ Великобритании
Политика

В МИД РФ объяснили смысл захода ВМС Великобритании в Черное море

Москва, 20 апреля. Британия направила боевые корабли в Черное море, желая оказать давление на Россию, считают в МИД РФ.

Перемещение ВМС Британии в акваторию Черного моря через пролив Босфор преследует целью надавить на Российскую Федерацию. От Москвы ожидается соответствие неким ожиданиям Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском внешнедипломатическом ведомстве.

«Возможно, считают возможным, чтобы мы чего-то испугались. На это все нацелено», — сообщили в МИД РФ.

Россия также надеется на соблюдение государствами конвенции Монтре, которая регулирует предельную численность и водоизмещение кораблей нечерноморских стран в регионе.

Жители Британии ранее посоветовали своим морякам захватить ведра при походе в Черное море.

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