Поликлиники в Краснодаре «трещат по швам», ФАН узнал о решении проблемы

Краснодар, 20 апреля. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил о том, что с 2022 года в крае должна начать работать программа по строительству поликлиник и поручил соответствующим ведомствам начать работу по этому вопросу. Данное решение он озвучил на заседании общественного градостроительного совета.

«Мы строим самый крупный на Юге России медицинский кластер, но не обращать внимание на то, что поликлиники трещат по швам — невозможно. Мы постепенно решаем вопрос с дефицитом мест в школах и детсадах. Необходимо рассмотреть и проблему поликлинической помощи за счет краевой программы по строительству лечебных объектов. Такая программа должна быть создана в 2022 году и обеспечена финансированием», — рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Подготовкой документов по новой программе займутся министерства здравоохранения и экономики, а администрация Краснодара должна будет подготовить участки, подходящие для строительства поликлиник.

Нагрузка на объекты здравоохранения и врачей в столице Кубани порой в разы выше нормы. Особенно сложной ситуация остается в новых микрорайонах, где построили много жилья, а поликлиник нет.

Есть и пример — жители микрорайона Знаменский вынуждены обращаться в ближайшую поликлинику №17. Туда уже прикреплено 88 тысяч жителей, только за последние 6 месяцев добавилось еще 5000 пациентов.

«Да, невероятно сложно порой бывает даже на обычный прием попасть к врачу. Реально очень много людей, негатива, все кричат, пытаются «только спросить», но в итоге еще большие очереди создают», — рассказала ФАН Наталья Грабцева, житель Краснодара.

Добавим, что в 2021 году в Краснодарском крае впервые начнет работать федеральная программа, по которой можно строить поликлиники. Правда рассчитана она для населенных пунктов, где живет до 50 тысяч человек.

«Это даст возможность построить поликлинику в станице Елизаветинской, но не в Краснодаре», — отметила Анна Минькова, вице-губернатор Краснодарского края.

Ранее ФАН писал, что поликлиникам Мордовии требуется ремонт на сумму более 10 миллиардов рублей. В течение пяти лет планируется привести в порядок более 100 зданий.