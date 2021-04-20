Курс доллара снизился на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 20 апреля. Биржевой курс американской валюты снизился на старте сессии Московской биржи во вторник.

Курс доллара потерял 1,5 копейки от уровня закрытия предыдущих торгов и составил 76,33 рубля за денежную единицу. Биржевой курс евро вырос на 5,5 копейки — до 91,88 рубля.

Российский рынок отреагировал на введение санкций нетипично. Национальная валюта смогла удержаться в границах торгового диапазона последних месяцев, заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Он выразил уверенность, что в дальнейшем значительных снижений курса валюты не будет.