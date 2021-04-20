АТОР рассказала о влиянии пандемии на поведение российских туристов

Москва, 20 апреля. АТОР провела исследование, в котором выявила изменения в туристической сфере во время пандемии коронавируса. Коронавирус оказал существенное влияние на поведение туристов.

Например, глубина продаж на ближайшие даты в 2021 году сократилась и составляет в среднем не более трех недель, а по акциям раннего бронирования — в среднем 60 дней. Вернуться к показателям бронирования 2018-2020 годов можно ближе к 2023 году.

Более того, туристы старше 55 лет стали меньше путешествовать, а средний возраст отдыхающих составил 30-50 лет. Также произошли изменения в стоимости туров на зарубежные направления.

«Зафиксировано повышение стоимости туров от 10 до 90% на большинстве выездных направлений. В основном изменение цен связано со стоимостью авиаперелета, объемом авиаперевозки, а также возможностью постановки чартерных программ», — говорится в сообщении АТОР.

Пандемия коронавируса сильно ударила по многим направлениям жизни. Сильно пострадал туризм, поскольку многие страны закрыли свои границы с целью нераспространения опасной инфекции.