Полмиллиона пачек и 11 подозреваемых: в Саратове нашли склад нелегальных сигарет

Саратов, 20 апреля. Возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества по производству и продаже контрафактных сигарет. Полицейские обнаружили более 500 тысяч пачек на сумму около 30 млн рублей и задержали 11 участников преступной группы.

«Подобный бизнес, наверное, никогда не умрет. Количество преград в виде разнообразных печатей и других систем безопасности растет, но «народные умельцы» тоже растут в мастерстве. Продажа контрафактных сигарет и алкоголя дает огромные прибыли, однако правоохранительные органы довольно легко раскрывают подобные преступления. Теперь организаторам наверняка придется несколько лет провести в тюрьме», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник полиции Александр П.

Ранее склад с нелегальной табачной продукцией был обнаружен в Дагестане. Общая стоимость товара составила 500 млн рублей.