Политолог назвал героизацию нацизма в Норвегии странным пониманием свободы слова

В антикоммунистическом и антисоветском угаре можно снять что угодно, как угодно и о ком угодно. Но, помимо чисто коммерческих интересов и политического заказа, у подлинных мастеров искусств должна быть совесть художника. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Героизация нацизма

Власти Норвегии ответили на критику документального сериала о норвежских легионерах СС «Фронтовики», который многие обвинили в героизации нацизма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что в сериале «ветераны» ничуть не раскаиваются. Более того, в документальной картине не упоминают, что солдаты совершали ужасающие зверства. Она выразила недоумение, ведь к съемкам оказались причастны Министерство культуры Норвегии, а также оборонное ведомство страны.

В свою очередь пресс-секретарь норвежского МИД Ане Ховардсдаттер Лунде заявила, что «Фронтовики» — произведение из сферы культуры и не отражает официальную политику страны или взгляды на историю. Однако она отметила, что Норвегия защищает свободу слова, а сериал лишь демонстрирует разнообразие взглядов.

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Норвегия — непоколебимая защитница свободы слова. Разнообразие мнений имеет огромную ценность как основополагающая черта живых демократий», — отметила Лунде.

Странное понимание свободы слова

Как отметил Владимир Соловейчик, очень странное понимание свободы слова со стороны официальных норвежских властей. Как будто не было ни нацистских преступлений на оккупированной с 1940 по 1945 год территории Норвегии, ни антифашистского движения сопротивления, в авангарде которого стояли норвежские коммунисты. Как будто не было ни справедливого возмездия в 1945 году пособникам Гитлера, местным квислингам, палачам своего народа и предателям своей страны.

«Апология пособников Гитлера означает на деле попытку оправдать нацистские преступления не только против советских людей, но и против тех подданных Королевства Норвегии, которые погибли за свободу и независимость своей страны в борьбе против немецко-фашистских захватчиков и местных фашистов Квислинга. Это — оскорбление памяти не только миллионов советских людей, отдавших свои жизни ради уничтожения «коричневой чумы», но и тех граждан Норвегии, которые вместе с Красной армией и нашими союзниками боролись с нацизмом. Странно, что в МИД Норвегии этого не понимают», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей /

В антикоммунистическом и антисоветском угаре можно, разумеется, снять что угодно, как угодно и о ком угодно. Но, помимо чисто коммерческих интересов и политического заказа у подлинных, без кавычек, мастеров искусств должна быть совесть художника, историческая память и простая человеческая порядочность, уверен политолог.

«Иначе можно уподобиться великому норвежскому писателю Кнуту Гамсуну, ставшему в годы нацистской оккупации апологетом Гитлера и растерявшего разом и всех почитателей своих романов, и свой художественный дар, и свою репутацию, завершившего свой жизненный путь презрением со стороны соотечественников. С создателями данного фильма, уверен, будет то же самое», — заключил Владимир Соловейчик.

Показ сериала был приурочен к годовщине начала оккупации Норвегии в годы Второй мировой войны — 9 апреля 1941 года. Проект, автором которого выступил норвежский режиссер Александер Кристиансен, вызвал бурные дискуссии по всему миру. Фильм огорчил многих историков и исследователей, поскольку повествует о судьбах норвежских легионеров СС, «героически» сражавшихся на Восточном фронте.