Задержаны первые подозреваемые по делу о взрыве газа под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 20 апреля. Сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу сотрудников газовой службы, подозреваемых в причастности к взрыву вещества в жилом доме в селе Маргуша.

Задержанные рабочие в прошлом были задействованы в мероприятиях по обслуживанию конкретного здания. Стражи правопорядка продолжают работу по установлению обстоятельств инцидента на месте событий, в частности изымается необходимая документация.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным», — говорится в сообщении СУ СК России по Нижегородской области.

По факту оказания услуг, которые не отвечают требованиями безопасности и повлекли травмы, а также смерть человека, возбуждено уголовное дело. Жертвой взрыв газа с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций стал ребенок. Еще несколько человек получили различные по степени тяжести травмы.