Традиции донорства и запасы крови в России оценят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 20 апреля, в 12:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Донорство в России».

Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с кровотечением. Кровь своей жене отдал супруг.

Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Так, Москва ежедневно нуждается более чем в 200 литрах донорской крови. И более 30% крови для переливания в Москву поступает из других регионов России. Кровь и компоненты крови необходимы детям, препараты крови нужны женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в ДТП, военнослужащим и полицейским.

Как сегодня восполняются банки крови с учетом сложной эпидемиологической ситуации? Когда уже ученые внедрят надежные и эффективные заменители крови?

Чем закончился эксперимент с таксой Рогозина (напомним, во время визита Дмитрия Рогозина и президента Сербии Александра Вучича в Фонд перспективных исследований им показали жидкость, насыщенную кислородом, которая проникает в легкие и позволяет дышать; чтобы продемонстрировать ее эффективность, сотрудник фонда взял таксу и поместил ее в резервуар с жидкостью)?

Насколько продвинулась современная медицина в лечении заболеваний крови? Как стимулируется донорское движение в России и в мире, нужно ли платить донорам?

На эти и другие вопросы ответят:

— Станислав Давыдов, специалист по пропаганде городской станции переливания крови;

— Дмитрий Кацуба, член правления Национального центра социальной помощи;

— специалисты онкоцентра в поселке Песочном и другие.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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