Председатель ПАСЕ станет наблюдателем на сентябрьских выборах в Госдуму

Москва, 20 апреля. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс примет участие в наблюдении за выборами в Государственную думу. Голосование пройдет в сентябре.

Таким образом Дамс ответил на соответствующее приглашение спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом председатель ПАСЕ написал в своем письме на имя российского спикера.

«Хендрик Дамс заявил о готовности ассамблеи принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Государственную думу», — заявил Володин журналистам.

Встреча Володина и Дамса состоялась в Москве 15 марта. В ходе переговоров стороны обсудили возможность участия наблюдателей от ПАСЕ в думских выборах, затронули темы борьбы с COVID-19 и поставки «Спутника V» на европейский рынок.

Володин ранее заявил о предстоящей встрече фракции Госдумы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Заседание пройдет в рамках подготовки к отчету для Правительства России.