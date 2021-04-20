Итоги переговоров по Донбассу. Кто мешает договориться, обсудят в «Патриоте»

Во вторник, 20 апреля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Итоги переговоров по Донбассу — кто мешает договориться?».

Переговоры по Донбассу в так называемом «нормандском формате» с участием делегаций Украины, Франции, Германии и России закончились безрезультатно. По словам российских представителей, делегаты от ФРГ и Франции вместо конкретных решений «предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня», в стиле «мы за все хорошее и против всего плохого».

«В результате более чем трехчасовые переговоры закончились безрезультатно», — подчеркнул источник в российской делегации, предположив, что подвижек на внеочередном заседании рабочей группы «нормандской четверки» по безопасности, которое пройдет во вторник, 20 апреля, не будет.

Тем временем украинские силовики намеренно убивают жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики для эскалации конфликта в Донбассе, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Может ли участие Франции и Германии остановить гражданскую войну на Украине? Что может сделать Россия для спасения мирных жителей Донбасса? Почему Запад поддерживает украинских националистов? На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: военные специалисты, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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