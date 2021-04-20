Младенец погиб при взрыве газа в Нижегородской области. События дня

Тело младенца нашли под завалами дома в Нижегородской области Спасатели нашли тело младенца под завалами жилого дома в селе Маргуша Нижегородской области. Взрыв газа прогремел накануне ночью, обрушилось несколько квартир, вспыхнул пожар: огонь охватил 1 200 кв. метров. По информации МЧС, в результате пострадали восемь жильцов, половина из них — дети. 32 человека эвакуированы и временно размещены в местном доме культуры. Предварительная версия инцидента — утечка газа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Число жертв COVID-19 в мире превысило три млн человек Global Look Press / Jessica Gow Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в мире восьмую неделю подряд. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения на брифинге в Женеве. Специалисты фиксируют и рост смертности от «новой чумы XXI века» уже пятую неделю. По информации ВОЗ, на сегодняшний день с начала пандемии ковид унес жизни более трех миллионов землян. По данным Университета Джонса Хопкинса, в печальной статистике лидируют Соединенные Штаты: от коронавируса в Новом Свете уже умерли более полумиллиона американцев.

Посол США отказался покинуть Россию Global Look Press / Kyle Mazza / ZUMAPRESS.com Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву по доброй воле. Собеседники портала Axios заявили: если Россия этого хочет, ей «придется заставить» дипломата уехать из столицы. Российский МИД рекомендовал Салливану отправиться на консультации в Вашингтон. На Смоленской площади объяснили такой совет необходимостью глав дипмиссий обеих стран находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций. Причиной напряженности стало решение Штатов выслать десять российских дипломатов.