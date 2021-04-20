Актриса Стася Милославская поставила на место критиков Александра Петрова

Москва, 20 апреля. Внешний вид актера Александра Петрова вызывает огорчение у фанатов. Поклонники уверены, что звезда совсем не следит за собой. На претензии ответила его девушка Стася Милославская.
Фанаты Петрова стали замечать, что он перестал расчесывать и укладывать волосы. По их словам, актер выглядит неопрятно. При этом его новое амплуа нельзя назвать нарочитой небрежностью — изменения во внешности окрестили настоящей неаккуратностью.
Девушка актера Стася Милославская возмутилась неоправданным выпадам. Она решила обратиться к хейтерам и выложила в Instagram совместное селфи с Петровым. На снимке звезда фильма «Текст» изображен в кепке со слегка приоткрытым ртом. Кадр сделан на фоне моря. Саму же Милославскую на фото почти не видно.
«Здравствуйте, уважаемые женщины, переживающие за прическу артиста Петрова. Сколько бы вы ни уговаривали, я не позволю ему купить расческу. И сама не куплю. У нас матриархат и эмбарго на расчесанные волосы. Спасибо за внимание, всего доброго», — с сарказмом прокомментировала девушка.
Молодые люди познакомились на съемках фильма «Стрельцов». Герои Милославской и Петрова были влюблены и вскоре экранная страсть переросла в настоящие чувства. Сейчас девушка снимается в Испании, а актер готовится к участию в сериале Валерия Тодоровского «Надвое».