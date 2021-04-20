Актриса Стася Милославская поставила на место критиков Александра Петрова

Москва, 20 апреля. Внешний вид актера Александра Петрова вызывает огорчение у фанатов. Поклонники уверены, что звезда совсем не следит за собой. На претензии ответила его девушка Стася Милославская.

Фанаты Петрова стали замечать, что он перестал расчесывать и укладывать волосы. По их словам, актер выглядит неопрятно. При этом его новое амплуа нельзя назвать нарочитой небрежностью — изменения во внешности окрестили настоящей неаккуратностью.

Девушка актера Стася Милославская возмутилась неоправданным выпадам. Она решила обратиться к хейтерам и выложила в Instagram совместное селфи с Петровым. На снимке звезда фильма «Текст» изображен в кепке со слегка приоткрытым ртом. Кадр сделан на фоне моря. Саму же Милославскую на фото почти не видно.

Pr Scr instagram.com / @milostasii

«Здравствуйте, уважаемые женщины, переживающие за прическу артиста Петрова. Сколько бы вы ни уговаривали, я не позволю ему купить расческу. И сама не куплю. У нас матриархат и эмбарго на расчесанные волосы. Спасибо за внимание, всего доброго», — с сарказмом прокомментировала девушка.

Молодые люди познакомились на съемках фильма «Стрельцов». Герои Милославской и Петрова были влюблены и вскоре экранная страсть переросла в настоящие чувства. Сейчас девушка снимается в Испании, а актер готовится к участию в сериале Валерия Тодоровского «Надвое».