Юная жительница Саратова обманывала покупателей из пяти регионов России

Саратов, 20 апреля. Полиция раскрыла дистанционное мошенничество, 18-летняя подозреваемая уже дала признательные показания. Как выяснили правоохранительные органы, на действия девушки поступили заявления из Дагестана, Калмыкии, Чечни, Петропавловск-Камчатского и Ставропольского края. Люди покупали у саратовчанки косметику и одежду через интернет, но товар не получали.

«Схема достаточно стандартная, таких мошенников тысячи в каждом регионе. Раньше такие дела вовсе не раскрывались, хорошо, что дело сдвинулось с мертвой точки. Покупки в интернете — рискованная вещь, лучше все по сто раз проверить. Лучше всего ориентироваться на отзывы хорошо знакомых людей», — рассказал корреспонденту ФАН специалист по сетевой безопасности Олег Зотов.

Ранее московские мошенники выманили у жителя Балашова 210 тысяч рублей. Жулики представились сотрудниками банка и уговорили 39-летнего мужчину перевести деньги на «безопасный счет».