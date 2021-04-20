Жители Новосибирска рассказали о самых раздражающих словах в деловом общении

Новосибирск, 20 апреля. Слова «человечек», «крайний» и «менеджерить» раздражают жителей Новосибирска в деловом лексиконе больше всего, выяснила служба исследований hh.ru.

В список также попали выражения «я на колле» и «я вас услышал». По опубликованным данным соцопроса, произносимые коллегами слова «отфидбечить», «засинкаться» тоже больше всего не нравятся респондентам.

Кроме этого, выражения «вкусный» (если речь не о еде), «челендж»,«зафиналить», «чекнуть», «токсичный» лидируют в антисписке у новосибирцев. Фразы «припарковать вопрос/тему», «референсы в аттаче», «у нас есть консерн», «от слова «совсем», «ретроградный меркурий» (как объяснение рабочих проблем), «с уважением к вам и вашему бизнесу» представители сферы не любят и не приветствуют в деловом лексиконе.

Недавно психологи составили топ-5 фраз для женщин, которые нельзя говорить мужчинам. Некоторые из них могут ввести мужчину в состояние стресса или вовсе привести к разрыву отношений, сообщают исследователи.