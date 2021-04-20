Мир ждет встряска: кум Ванги озвучил тайные предсказания провидицы на 2021 год

Москва, 20 апреля. Мир могут ждать стихийные бедствия и череда болезней в 2021 году. Соответствующая информация содержится в предсказаниях Ванги, обнародованных ее кумом Сергеем Косторным.

Родственник болгарской провидицы представил новые предсказания, которые, по его словам, ранее не были известны СМИ. В них содержится прогноз на 2021 год. Согласно предсказаниям, в начале лета побережье США и несколько близких к морю регионов ждут сильные ливни.

«В начале лета на американском побережье и в некоторых регионах, близко расположенных к морям, пройдут сильные ливни, которые затопят и смоют все на своем пути», — пояснил Косторной.

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В ближайшие месяцы человечество может ждать череда болезней. В латиноамериканских странах возможно наступление вооруженных конфликтов, однако в масштабные боевые действия это не перерастет. Косторной добавил, что с конца апреля мир ждут «приятные преобразования», часть которых коснется борьбы с пандемией. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.

В предсказании указано, что 2021 году ученые создадут лекарство от онкологических заболеваний и «закуют рак в железные оковы». Предполагается, что в основу препарата войдет повышенное содержание железа.

Экстрасенс Дарья Миронова ранее рассказала о судьбе Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко в мае. Провидица считает, что до конца весны республика и ее лидер не столкнутся с большими угрозами.