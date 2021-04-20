Трамп заявил о намерениях баллотироваться на пост президента США

Вашингтон, 20 апреля. Экс-президент США Дональд Трамп собирается участвовать в выборах президента США 2024 года. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox news.

Бывший глава американского государства уверен, что у него «украли» выборы. Следовательно, по его мнению, большинство жителей США выражают поддержку его кандидатуре. Он рассчитывает не утратить это доверие до наступления следующих выборов и побороться за высший государственный пост страны.

«Я скажу так: я отношусь к участию на будущих президентских выборах со всей серьезностью», — заявил Трамп.

В этот день экс-президент сделал еще одно громкое заявление. Он выразил уверенность, что Соединенным Штатам Америки не следует «ругаться» с Россией, так как это способствует ее сближению с Китаем.