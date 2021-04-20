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Власти ДНР разрабатывают проект поддержки для предпринимателей
pixabay.com
Общество

Власти ДНР разрабатывают проект поддержки для предпринимателей

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 07:56

Донецк, 20 апреля. Разрабатываемый в Донецкой народной республике законопроект будет направлен на поддержку бизнеса. В документ внесут определенные льготы, которые предоставит государство.

Законопроект предполагает финансовую, имущественную, гарантийную и информационную виды помощи предпринимателям от государства. Об этом заявила председатель комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«Сейчас это регулируется актами Главы ДНР, постановлениями правительства и другими нормативными документами», —рассказала она.

Однако Жейнова отметила, что необходимой комплексной «надстройки» пока не существует. Новый документ же введет понятия малого и среднего бизнеса, и критерии, по которым к ним будут причислять субъекты хозяйствования.

Развитие республики идет и в направлении здравоохранения. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская недавно сообщила, что в ДНР были направлены российские медики для обучения практикующих врачей республики.

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