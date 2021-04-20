Кардиолог Иванов рассказал об опасности повышения артериального давления

Москва, 20 апреля. Повышение артериального давления может привести к смерти в молодом возрасте. Об этом заявил заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

По его словам, гипертоническая болезнь негативно сказывается на жизненно важных органах человека. В первую очередь повышение артериального давления влияет на работу мозга, сердца и почек. Это влечет каскад других проблем, например, умственные способности человека могут снизиться.

Гипертония является первой причиной развития хронической сердечной недостаточности. Из-за этого происходят морфологические изменения в сердце, которые влекут за собой износ насосной функции органа, рассказал Иванов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Недавно российский профессор ВолгГМУ Михаил Стеценко рассказал о смертельной опасности болей в сердце. Они могут быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний и не только, отметил врач.