Спасатели потушили «газель» в Приморском районе

Санкт-Петербург, 20 апреля. Пожар в Петербурге случился по адресу Афонская улица дом 24 корпус 1. Спасатели смогли ликвидировать возгорание, передает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей 20 апреля в 01:22 по московскому времени. У автомобиля марки «газель» в Приморском районе выгорел салон.

В 01:48 по местному времени спасатели ликвидировали пожар. Данные о пострадавших не поступали. К тушению было привлечено девять человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Также в Невском районе 19 апреля произошел пожар в жилой квартире на площади 18 «квадратов». При возгорании пострадавших не обнаружено.