Автомобили Aurus начнут производить серийно в мае на заводе в Елабуге

Москва, 20 апреля. Серийное производство автомобилей премиум-класса Aurus начнется в мае на заводе в Елабуге. Об этом сообщил Минпромторг России.

Aurus –— первый российский бренд автомобилей класса «люкс». В его линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Минпромторг уточнило, что Aurus Senat в высоком исполнении из первой партии будет стоить 22 млн руб., в базовом — 18 млн руб. Первые клиенты получат свои автомобили также в мае. Сейчас Aurus Senat доступен по предзаказу.

Ранее АвтоВАЗ сообщал, что до 2025 года разработает четыре новых модели Lada. Известно, что в 2023 году выйдут сразу две новинки B-сегмента, а через год планируется появление новой Lada класса C.