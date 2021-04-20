Москва, 20 апреля. Украина оказалась одной из последних в очереди на получение вакцин от коронавируса. Избежать катастрофы стало возможно еще полгода назад, когда властям предложили обратиться к РФ.

Осознание неминуемой гибели экономики без вакцинации населения подтолкнуло ряд европейских стран ускорить иммунизацию населения с помощью российского «Спутника V». Вопреки тенденции внутри ЕС Киев продолжает противиться потребностям простых граждан, которые вынуждены умирать из-за банальной нехватки кислорода или больничных коек. Внимание на это обратил политический аналитик Алексей Калиниченко.

Еще в ноябре глава политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук достиг успехов в налаживании связей с Россией относительно поставок вакцины. Если Киев упустит возможность, то вакцинация населения станет доступна для Украины только в 2022-2023 годах.

«О перспективах экономического развития к тому времени можно будет давно забыть, разгребая пепел на пепелище отечественного бизнеса, а также оплакивая былую инвестиционную привлекательность», — отметил специалист в статье для делового издания «Капитал».

Ранее власти Украины назвали наличие 1 миллиона доз вакцин от COVID-19 единственным условием для начала масштабной прививочной кампании в стране. Еще в прошлом году президент Владимир Зеленский анонсировал старт производства «уникального» отечественного препарата.