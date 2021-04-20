Чехия внесла коррективы в обвинения против России

Прага, 20 апреля. Чешские власти опровергли информацию о связи взрывов во Врбетице с государственным терроризмом. Соответствующее заявление сделал премьер страны Андрей Бабиш.

Прага представила скорректированные обвинения в адрес России. В них сказано, что взрыв на складах боеприпасов в 2014 году был связан с нападением на частного торговца оружием. В связи с этим инцидент носит криминальный характер и не имеет ничего общего с государственным терроризмом.

Аналогичное мнение ранее высказал бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Он заявил, что российская сторона не может быть причастна к взрывам во Врбетице семилетней давности.

Власти Чехии несколько дней назад объявили о высылке 18 российских дипломатов. По словам Бабиша, такое решение Праги связано с подозрением спецслужб РФ «в причастности» к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

Москва назвала действия чешских властей провокационным и враждебным шагом. В качестве зеркальных мер из России были высланы 20 сотрудников чешского посольства.