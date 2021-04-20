Автоэксперт Колодочкин назвал главные шаги при покупке подержанной машины

Москва, 20 апреля. Существуют определенные шаги, которые нужно обязательно соблюдать при покупке автомобиля с пробегом. О них рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

В первую очередь нужно убедиться, что бюджет на покупку машины соразмерен средней рыночной цене понравившегося автомобиля. Для этого нужно сравнить предложения на популярных сервисах по продаже подержанных машин.

Второй важный шаг — это изучение юридической «чистоты» транспортного средства. Нужно проверить историю владения на соответствующих ресурсах. Потом, как отметил эксперт журнала «За рулем», следует изучить состояние кузова, проверить ремни безопасности, дату производства фар и дверные уплотнители.

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Следующий шаг — осмотр подкапотного пространства с оценкой уровня всех технических жидкостей, наличия подтеков и запотеваний. После этого нужно проверить электрику машины и сделать компьютерную диагностику. Главным шагом должен быть тест-драйв, а еще последним — правильное оформление договора купли-продажи автомобиля.

Российским автомобилистам напомнили о грядущих изменениях при покупке и продаже автомобилей. С 1 мая россияне смогут заключать сделки по купле-продаже подержанных машин через портал «Госуслуги».