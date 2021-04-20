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Автоэксперт Колодочкин назвал главные шаги при покупке подержанной машины
ФБА «Экономика сегодня»
Общество

Автоэксперт Колодочкин назвал главные шаги при покупке подержанной машины

Москва, 20 апреля. Существуют определенные шаги, которые нужно обязательно соблюдать при покупке автомобиля с пробегом. О них рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

В первую очередь нужно убедиться, что бюджет на покупку машины соразмерен средней рыночной цене понравившегося автомобиля. Для этого нужно сравнить предложения на популярных сервисах по продаже подержанных машин.

Второй важный шаг — это изучение юридической «чистоты» транспортного средства. Нужно проверить историю владения на соответствующих ресурсах. Потом, как отметил эксперт журнала «За рулем», следует изучить состояние кузова, проверить ремни безопасности, дату производства фар и дверные уплотнители.

Инфореактор  / pixabay.com

Следующий шаг — осмотр подкапотного пространства с оценкой уровня всех технических жидкостей, наличия подтеков и запотеваний. После этого нужно проверить электрику машины и сделать компьютерную диагностику. Главным шагом должен быть тест-драйв, а еще последним — правильное оформление договора купли-продажи автомобиля.

Российским автомобилистам напомнили о грядущих изменениях при покупке и продаже автомобилей. С 1 мая россияне смогут заключать сделки по купле-продаже подержанных машин через портал «Госуслуги».

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