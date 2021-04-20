Экономист усомнился в повторном падении цен на нефть до минусовых значений

Москва, 20 апреля. Прошлогодняя курьезная ситуация, когда американская нефть марки WTI упала до отрицательных значений, вряд ли повторится в ближайшие годы.

Год назад, 20 апреля 2020 года, цена за майские фьючерсы марки нефти WTI достигла отрицательного значения. Так, за один баррель поставщики платили покупателям за вывоз продукции. Такая ситуация была обусловлена тем, что нефтехранилища были переполнены ввиду низкого спроса. Сейчас, когда опасность полного мирового локдауна крайне мала, подобная ситуация не повторится, заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Полноценный выход из-под «пандемийного давления» возможен в течение ближайшего года, а значит, вероятность возврата к описанному выше ценовому перекосу как минимум в перспективе ближайшего года отсутствует», — сообщил доцент кафедры экономической теории РЭУ им г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Ранее автор материала на S&P Global Эклавия Гупте заявила, что после введенных антироссийских санкций американские компании стали еще более зависимы от российской нефти. На данный момент импорт «черного золота» в США достиг 10-летнего максимума.