Олимпийская чемпионка по волейболу Лантратова скончалась в возрасте 73-х лет

Москва, 20 апреля. Волейболистка и чемпионка Олимпийских игр 1968 года Вера Лантратова скончалась на 74-м году жизни, передает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

О причинах смерти советской спортсменки не сообщается. Лантратова является заслуженным мастером спорта СССР.

«Всероссийская федерация волейбола выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Степановны», — сказано в сообщении Всероссийской федерации волейбола.

Кроме золота на Олимпийских играх, спортсменка в составе сборной СССР завоевала пальму первенства на чемпионате мира 1970 года. Также Лантратова становилась триумфатором чемпионата Европы 1967 года.