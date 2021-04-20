ДНР проведет международный форум «Единство русских»

Донецк, 20 апреля. Международный форум «Единство русских: защита прав и свобод», на котором представят программу поддержки русскоязычного населения Украины, пройдет в Донецке.

Форум, по словам организаторов, будет посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод на протяжении последних 30 лет.

Отмечается, что в форуме примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, гости из Российской Федерации, а также депутаты парламентов республик, политики, историки, культурологи, юристы, общественники, молодежь, преподаватели вузов ДНР, ЛНР и РФ.

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин выразил надежду, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин признает ДНР и ЛНР. Депутат отметил, что такое заявление было бы особенно оправданным на фоне происходящей в последние месяцы эскалации конфликта в Донбассе.