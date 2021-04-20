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Посол США Салливан покинет Россию до конца недели
Global Look Press  /  U.S. State Department / ZUMAPRESS.com
Политика

Посол США Салливан покинет Россию до конца недели

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 07:09

Вашингтон, 20 апреля. Американский посол в России Джон Салливан прибудет в Вашингтон в течение следующих семи дней. Информацию об этом подтвердили в Госдепартаменте, передает портал Axios.

Собеседник издания заявил о намерении дипломата вернуться в Москву в скором времени после визита на родину. С чем связано решение американской стороны не уточняется.

Ранее журналисты со ссылкой на Госдеп раскрыли отношение Салливана к рекомендации Министерства иностранных дел России покинуть страну для консультаций с Вашингтоном. По словам дипломата, Москве придется «заставить его» уехать в США.

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