«Не мог дышать»: первое интервью Носорога-Туриченко после вылета из «Маски»

Москва, 20 апреля. Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко шокировал фанатов, сняв с себя голову Носорога в шоу «Маска». Он раскрыл детали своего участия в проекте.

Туриченко хотел попасть на телепроект еще в первом сезоне. Однако не смог найти лазейку в плотном графике и отложил свое участие. Когда узнал о кастинге на второй сезон, то медлить не стал.

Носить тяжелый костюм носорога, по словам Туриченко, было не так сложно. Певец отработал в театре 12 лет и испытал на себе все «тяготы» жарких париков и плотного грима. При этом носорог все равно иногда причинял неудобства.

«Иногда не мог дышать, не хватало кислорода. В некоторых масках были вентиляторы, у меня — нет. Она довольно плотно сидела на голове. Но потом приловчился: после номера опускал подбородок к шее и глотал воздух из щелей. Причем чувствуется, что он холодненький», — поделился певец с изданием StarHit.

Сложнее всего, по словам исполнителя, далась песня Monatik — «Витамин D». Туриченко вспоминает, что в момент пения ругал сам себя: «Давай, животное, двигайся». При этом он понимал, что мог упасть в обморок, но сами ощущения были бесценными.

ntv.ru / AO «Телекомпания НТВ»

«Когда говорили, в маске невозможно сделать что-то, я хотел доказать обратное», — добавил солист «Иванушек».

Самым эмоциональным моментом в программе стал личный финал для Туриченко. Он заметил, что всегда мечтал спеть в дуэте с поп-королем, но когда Филипп Киркоров сам вышел на сцену, то молодой исполнитель немного растерялся.

Рассекречивание Кирилла Туриченко в Сети уже назвали самым трогательным в шоу «Маска». Певец снял маску носорога весело и задорно, но не смог произнести финальную речь без слез.