Министр финансов Украины Марченко жестко ответил на критику Саакашвили

Киев, 20 апреля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — приезжий гастарбайтер, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в беседе со СМИ.

Марченко добавил, что Саакашвили, который в настоящий момент является председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, «негодяй и подлец».

«Этот человек — шулер с большой дороги, приезжий гастарбайтер», — добавил министр финансов.

Чиновник также отметил, что Саакашвили занимается обычным раздуванием скандала без повода и представляет собой информационный «мыльный пузырь», который еще и поддерживают искусственно.

«Я его хочу через вас спросить, кто он такой и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня как министра финансов в чем-то обвинять?» — возмутился Марченко.

Конфликт между министром и экс-президентом Грузии обострился после слов Саакашвили о том, что Марченко не способен выполнять свои обязанности, не умеет «разговаривать» и бездарен как чиновник. Кроме того, Саакашвили допустил, что министр финансов Украины может быть причастен к крупным коррупционным схемам в налоговых и таможенных органах, что непременно приведет страну к коллапсу. В заключение Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением распустить действующее правительство.