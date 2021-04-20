Участники BLM провели митинг в поддержку белой «жертвы»

Вашингтон, 20 апреля. Участники Black Lives Matter (BLM) устроили митинг в поддержку «жертвы» и уехали, узнав, что он белый. Инцидент прошел в Миннесоте (США).

Протестующие собрались у здания правительства и опустились на колено, чтобы минутой молчания почтить память «погибшего» в стрельбе. Тогда им поступило сообщение о якобы открытом полицейским огне по злоумышленнику.

Позднее выяснилось, что белый мужчина угнал у женщины автомобиль, угрожая ей пистолетом. Злоумышленник стрелял по полицейским, преследовавшим его, пишет New York Post. Узнав, что собрание в поддержку «жертвы» полицейского произвола оказалось неактуальным, протестующие быстро разошлись.

Серия протестных акций от Black Lives Matter прошла после гибели темнокожего Джорджа Флойда. Мужчина погиб от рук белого полицейского.