Старые участники вернулись на проект «Дом-2» в поисках любви

Москва, 20 апреля. Телепроект «Дом-2» стартовал на телеканале «Ю» после переезда. На проект вернулись известные зрителям старички телестройки.

Одним из них стал Алексей Адеев, который вернулся в Россию после нескольких лет жизни за границей. На «Доме-2» он прославился отношениями с Аленой Водонаевой и другими звездными девушками проекта. Адеев признался, что очень соскучился по красивым лицам.

Следующей участницей стала Надежда Ермакова, известная фанатам телестройки с 2007 года. Звезда пережила тяжелые отношения и вернулась на проект в поисках новой любви.

«У меня были очень тяжелые отношения. Мне очень хочется чем-то это перебить, заполнить», — заявила она.

instagram.com / @olyarapunzel

В новом сезоне зрители увидят Алену Рапунцель, Максима Моргенштерна, Евгения Ромашова и других звездных участников. Вести проект продолжат Влад Кадони, Ольга Орлова и Ксения Бородина.

Проект «Дом-2» стартовал 16 лет назад на телеканале ТНТ. В конце прошлого года появилась информация, что известную телестройку закрывают. Позднее стало известно, что речь идет о переезде программы на другой канал. С 19 апреля «Дом-2» показывают на телеканале «Ю».