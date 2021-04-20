Цены на авиаперелеты в России могут снизиться летом

Москва, 20 апреля. Российские авиакомпании в ближайшее время получат 90 новых самолетов, однако направления полетов для туристов по-прежнему ограничены из-за пандемии коронавируса.

Пользоваться спросом, по мнению ведущего эксперта Центра экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко, будут внутренние курорты и из-за избыточности предложений на рынке цены на авиабилеты могут упасть, пишет газета «Известия». Перевозчики все ждут открытия границ, однако этого не происходит. В этом случае им приходится отправлять в тем места, где есть спрос — а именно на юг страны.

«Пассажирам может просто не хватить жилья на курортах. Авиаперевозчики не найдут своего пассажира», — поделился своим мнением Крамаренко.

В этом случае им придется снижать стоимость авиабилетов. Если Турция так и не откроется, множество перевозчиков опять станут убыточными, а российские курорты не смогут вместить всех желающих, заявил эксперт.

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