Студентка обвинила звезду «Кривого зеркала» Морозова в изнасиловании

Москва, 20 апреля. Студентка Елизавета Еременко заявила об изнасиловании и жестоком избиении со стороны юмориста Александра Морозова. Участникам секс-скандала предстоит проверка на детекторе лжи.

Звезда «Кривого зеркала» недавно сбросил 60 кг при помощи операции по уменьшению объема желудка. Морозов сильно преобразился, превратившись в настоящего мачо. После этого мужчина стал пользоваться большим вниманием среди представительниц женского пола.

Pr Scr instagram.com / @morozov_artist

Актер познакомился с 22-летней Елизаветой в Сети и пригласил ее на свидание в столицу. Девушка была в восторге от предстоящей встречи. Морозов снял дорогой номер в отеле, который студентка продемонстрировала своим подписчикам.

На каждом ролике Елизавета была полуголой. В одной из публикаций она предстала обнаженной в ванной и сказала, что в комнате Морозов готовит ей сюрприз. Однако позже девушка заявила, что юморист взял ее грубой силой, сильно избил и изнасиловал. Морозов отрицает обвинения, хотя студентка утверждает, что у нее есть видеодоказательства.

Недавно актер избавился от лишней кожи после похудения. Морозов всерьез занялся своим внешним видом и похудел до неузнаваемости.