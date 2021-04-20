Moody’s оценил шансы России в борьбе с американскими санкциями

Москва, 20 апреля. Россия справится с последствиями санкций США за счет своих высоких финансовых резервов. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Moody’s.

Новые антироссийские санкции США были введены 15 апреля. Вашингтон запретил американским инвесторам принимать участие в первичных размещениях новых выпусков российских рублевых или нерублевых государственных облигаций, которые будут выпущены Минфином, Центробанком и Фондом национального благосостояния России после 14 июня 2021 года.

Moody’s считает, что Россия сможет справиться с негативным эффектом введенных против нее ограничений. Это станет возможным за счет накопленных страной финансовых резервов, низких потребностей в заимствованиях и усовершенствованного регулирования.

Американские институциональные инвесторы могут покупать гособлигации на вторичном рынке. Однако, как считают эксперты, финансовые организации США вряд ли будут наращивать свои вложения в российские бумаги.

«Поскольку санкции влияют на варианты финансирования, активность как внутренних, так и иностранных инвестиций, вероятно, останется значительно ниже, чем была бы в случае отсутствия санкций, что усложняет планы правительства по повышению долгосрочного потенциала роста и уровня жизни страны», — говорится в сообщении Moody’s.

ФБА «Экономика сегодня» /

После введения санкций правительство уменьшило план внутренних заимствований на текущий год с 3,7 трлн до 875 млрд рублей. В Moody’s отметили, что новые ограничения против суверенного долга РФ входят в большой санкционный пакет, включающий в себя высылку десяти российских дипломатов из США и санкций против физических и юридических лиц.

Политолог Ян Михайлов считает, что введенные президентом США Джо Байденом санкции против России вряд ли были спланированы заранее. По мнению эксперта, глава Белого дома поддался давлению окружения и изменил риторику в адрес Москвы.