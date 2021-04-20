Сахалинские студенты переведены на дистанционное обучение из-за землетрясения

Южно-Сахалинск, 20 апреля. Студенты Сахалинского политехнического центра №2 в Тымовском районе переведены на дистанционный формат обучения со вторника. Причиной стало случившееся накануне землетрясение.

Здание учебного заведения будет проверено на наличие повреждений. Студенты смогут вернуться к очному формату обучения не раньше следующей недели, сообщили представители центра в интервью ТАСС.

Сейсмологи зафиксировали второе землетрясение на Сахалине магнитудой 2,9 19 апреля. По данным специалистов, природный катаклизм не нанес ущерба инфраструктуре, разрушений выявлено не было. До этого исследователи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3, после которого появились трещины на зданиях района.