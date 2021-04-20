Трамп предостерег Байдена от ссор с Россией

Вашингтон, 20 апреля. США следует «ладить» с Россией и не способствовать ее сближению с Китаем. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Предшественник хозяина Белого дома Джо Байдена успешно выстраивал дела с президентом России Владимиром Путиным, отметил Трамп в эфире телеканала Fox News. Он добавил, что и с главой КНР Си Цзиньпином у него не было проблем, пока не началась пандемия COVID-19.

«Мы должны вести дела с Россией, мы должны ладить с Россией, а не подталкивать ее в объятия Китая. Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию. А их заставляют быть вместе», — заявил бывший глава США.

Джо Байден ранее подписал указ о введении антироссийских санкций. Они коснулись 32 дипломатов и организаций из РФ.