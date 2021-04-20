Телеведущая Ивлеева выпустит собственный бренд чипсов и энергетиков

Москва, 20 апреля. Звезда «Орла и Решки» Настя Ивлеева объявила о создании собственного бренда чипсов «Изи пизи», энергетика «Чича-бум», а также шоколада, название которого пока не раскрывается.

В ближайшие дни ООО «Коленки пчелы», которое Ивлеева с партнерами зарегистрировали в феврале 2021 года, подаст документы на регистрацию товарных знаков в Роспатент. В число соучредителей компании входят муж Анастасии Алексей Узенюк, известный под сценическим псевдонимом Элджей, а также маркетологи Виталиус Паулюс и Алексей Клочков.

Супруг Ивлеевой уточнил, что на запуск всей линейки брендов будет потрачено от 30 до 60 миллионов рублей, вложения в каждый продукт составят 10–20 миллионов. Коллеги Ивлеевой ожидают, что упомянутые продукты займут в своих сегментах рынка доли, «измеряемые миллиардами рублей».

Ранее блогер и телеведущая Настя Ивлеева, отмечая свой 30-й день рождения, процитировала рок-группу «Сектор Газа». Звезда «Орла и решки» опубликовала своем блоге в Instagram фотографию с цитатой из песни «30 лет»