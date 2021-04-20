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Участие в Суперлиге грозит трем клубам исключением из текущего розыгрыша ЛЧ
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Спорт

Участие в Суперлиге грозит трем клубам исключением из текущего розыгрыша ЛЧ

Цюрих, 20 апреля. УЕФА может исключить из полуфинального этапа Лиги чемпионов «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» из-за участия в созданной недавно Суперлиге, заявил член исполкома Йеспер Меллер.

Решение об исключении испанского и английских клубов может быть принято на внеочередном заседании исполкома организации в пятницу. Такое действие вызвано участием команд в Суперлиге, в состав которой входят еще девять ведущих клубов Европы.

«Клубы должны покинуть турнир. Ожидаю, что это произойдет уже в пятницу. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов», — передает слова Меллера издание Reuters.

FIFA уже заявляла, что не одобряет создание закрытой Суперлиги. По мнению организации, турнир выходит за рамки международных футбольных структур.

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