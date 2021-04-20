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МИД РФ дал совет экс-президенту Эстонии после призыва не пускать россиян в ЕС
pixabay.com  /  pixabay.com
Политика

МИД РФ дал совет экс-президенту Эстонии после призыва не пускать россиян в ЕС

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 06:30

Москва, 20 апреля. Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Ильвесу следует поинтересоваться у турецких и греческих властей ролью российских туристов и туризма в экономической сфере стран.

С таким предложением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко. Он в беседе с РИА Новости напомнил о значимости российского сегмента для мирового туризма, в том числе эстонского.

Ранее Ильвес потребовал от Евросоюза запретить въезд для россиян вопреки опасности затронуть рядовых граждан. По его словам, исключения могут составлять только экстренные случаи, связанные с родственниками. Политик назвал внедрение инициативы вопросом безопасности Европы.

Александр Грушко туризм россия и эстония
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