Удаленное из-за призывов к насилию приложение Parler снова появится в App Store

Вашингтон, 20 апреля. Apple вернет в магазин App Store приложение Parler, которое было удалено из-за сторонников президента США Дональда Трампа. Их обвинили в призывах к насилию перед штурмом Капитолия.

Соцсеть заблокировали из-за «угроз общественной безопасности». Apple связал сообщения в приложении с беспорядками в здании Конгресса США. Возвращения Parler в App Store добились конгрессмены во главе с республиканцем Кеннетом Баком.

«Сегодня мы получили ответ. Parler появится в App Store. Огромная победа для свободы слова», — заявил член Палаты представителей.

Администрация Parler обновила приложение и привела в соответствующий правилам вид. Соцсеть вернут в онлайн-магазин, как только ее официально представят в доработанной версии.

Популярные соцсети ранее подверглись критике из-за блокировки аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа. Администрацию Twitter обвинили в предвзятости и нарушении свободы слова.