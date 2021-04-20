Диетолог Титова дала советы по питанию для избежания кишечных «пробок»

Москва, 20 апреля. Сочетания некоторых продуктов могут привести к вздутиям живота, изжоге и кишечными спазмами. Диетолог Светлана Титова назвала пять опасных блюд.

Бутерброд не стоит запивать кофе, так как кофеин мешает усвоению витаминов группы В, которые содержатся в хлебе. Лучше насладиться напитком через час после приема пищи, но важно помнить об опасности питья кофе на голодный желудок. Популярная яичница с беконом способна на 38% увеличивать риск развития рака поджелудочной железы. Не самый лучший выбор — и запеченное под сыром мясо.

«Сыр богат фосфором, а мясо — цинком. По отдельности эти продукты очень полезны и необходимы организму, но при их совместном употреблении фосфор замедляет полное усвоение цинка. Кроме того, сыр с мясом могут спровоцировать вздутие живота, особенно при чрезмерном их количестве», — объяснила Титова.

Гречку и молоко также не стоит совмещать в одном приеме пищи, так как это может вызывать тошноту, диарею и метеоризм. Вздутие и чувство усталости может появиться после употребления хлеба с говяжьей котлетой.

Российские ученые ранее назвали продукты, которые опасно есть натощак. В список попала вода, кофе, мясо, хлеб, соки, кислые фрукты и ягоды и кисломолочные продукты.