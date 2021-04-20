Употребление мускатного ореха может помочь избавиться от стресса

Москва, 20 апреля. Мускатный орех способен не только придать блюду вкус, но и благоприятно сказаться на здоровье человека. Специя благотворно влияет на психику и организм.

Мускатный орех является своего рода тонизирующим средством для мозга. Эта специя способна подавить приступы усталости и стресса. Еще он принесет пользу при тревоге или депрессии, передает издание Health Benefits Times.

Эту пряность можно использовать для борьбы с воспалением и болью в животе, суставах и мышцах. Для облегчения состояния следует наносить мускатное масло на пораженную область тела. Специалисты издания убеждены, что в орехе содержатся вещества, которые помогают почкам и печени очиститься.

Любителям орехов следует внимательно следить за суточной нормой их потребления. Человеку рекомендуется есть 30-40 грамм в сутки. Если употреблять больше, то могут развиться проблемы с желудочно-кишечным трактом.