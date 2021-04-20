Компания Sony продолжит поддерживать PS Store для PS3 и PS Vita

Москва, 20 апреля. Компания Sony передумала закрывать PlayStation Store для PS3 и PS Vita. Это решение было «неверным», сказал глава организации Джим Райан.

Sony планировала закрыть магазины для двух консолей летом текущего года. А доступ к старой версии PlayStation Store уже был удален. Пользователям разрешалось повторно загружать приобретенные медиафайлы, но покупать новые — нет.

«Недавно мы уведомили игроков, что планируем отключить доступ к PlayStation Store на устройствах PS3 и PS Vita этим летом. Однако после дальнейших раздумий мы пришли к выводу, что приняли неверное решение», — сказал Райан.

Изначальное решение приняли исходя из ряда факторов, среди которых трудности по обеспечению. Оказалось, что многие пользователи хотят покупать игры для этих консолей, поэтому поддержка магазина продолжится.

Компания уже выпустила игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Теперь разработчики задумались создать компактную версию приставки, которая будет несколько мощнее нынешней версии. Первые партии могут попасть в магазины уже в 2023 году.