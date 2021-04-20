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«Люди живут в полной нищете»: Азаров высказался о бедной Украине при Зеленском
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов
Экономика

«Люди живут в полной нищете»: Азаров высказался о бедной Украине при Зеленском

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 05:58

Киев, 20 апреля. Резкий рост тарифов лишил простых украинцев последних денег, которые им удается заработать на фоне непрекращающегося «мародерства и грабежа» со стороны руководства страны.

Таким образом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал последствия правления президента Владимира Зеленского. По его словам, прозападная политика главы государства превратила людей в зомби, которые в итоге даже перестали обращать внимание на увеличение цен по тарифам. Поведение Киева свидетельствует о нежелании правительства решать реальные проблемы соотечественников.

«Грубо говоря, сейчас руководство страны занимается мародерством и грабежом, причем в самом прямом виде, потому что иначе никак по-другому нельзя назвать такие дикие тарифы. То же самое касается цен», — отметил Азаров в эфире украинского ТВ.

Это связано с отсутствием осознания размеров затрат и прибыли, а также рентабельности. Несмотря на острую необходимость в подсчетах и оценке, этим до сих пор никто не занимается, добавил политик.

Пенсионеры оказались под угрозой безденежья из-за дефицита в бюджете Пенсионного фонда Украины. По состоянию на март показатель достиг 7,5 млрд гривен. В общей сложности долг ПФУ составляет 70 млрд гривен.

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