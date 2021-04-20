Злоупотребление лапшой быстрого приготовления может вызвать дефицит белка

Москва, 20 апреля. Лапша быстрого приготовления сама по себе не опасна, если не употреблять ее в больших количествах, заявила эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова.

Состав лапши быстрого приготовления достаточно скуден. Как правило, в нее ничего не добавляют кроме яиц, воды и соли, сообщает «Звезда».

При регулярном употреблении такой лапши в пищу можно спровоцировать дефицит белка в организме, который приведет к проблемам с мышцами. Кроме того, большой вред наносят усилители вкуса, которых в большом количестве добавляют в этот продукт.

Иванникова рекомендовала не есть часто лапшу быстрого приготовления и по возможности отказаться от усилителей вкуса, которые наносят наибольший вред здоровью.

Диетолог Ирина Писарева ранее заявила о необходимости ежедневного завтрака и ужина. При этом начинать день лучше с богатой белками, сложными углеводами и полезными жирами пищи.