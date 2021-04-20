«Начали играть в КВН»: украинский депутат отчитал Зеленского за сладкие мечты о НАТО

Киев, 20 апреля. Бывший глава Минсоцполитики Павел Розенко в жесткой форме прокомментировал перспективу вступления Украины в НАТО. Об этом пишет replyua.net.

Политик заявил, что власть как будто бы намеренно игнорировала эскалацию конфликта на Донбассе. По его словам, дело шло бы так и дальше, если бы не гибель четырех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще до этого случая было полное несоответствие военных сводок с реальным положением дел, заявил Розенко.

В эфире телеканала «НАШ» он выразил уверенность, что Зеленский не имеет плана действий по Донбассу. Даже тот, который был утвержден во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, оказался нежизнеспособным, подчеркнул политик.

«Власть должна была реагировать, но вместо этого у Зеленского начали играть в КВН», — заявил Розенко.

Президента подталкивали на решительные шаги по вступлению в Североатлантический альянс. Предлагали как можно быстрее стать участником Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), однако на деле глава украинского государства не сделал ничего ради вступления в организацию.

«Какое еще вступление в НАТО? В какое НАТО ты идешь?» — возмутился Розенко.

Недавно политолог Евгений Валяев объяснил почему Украина никогда не вступить в Североатлантический альянс. По его словам, нынешний статус страны устраивает и блок НАТО, и Россию.