Руководство РЖД оценило перспективы развития БАМа и Транссиба

Москва, 20 апреля. Стоимость работ на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба составит 300-700 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров.

Из-за дефицита финансирования долгосрочной программы развития РЖД возможности до 2025 года проспонсировать проект собственными силами нет. Но рассматривается вариант строительства за счет денег Фонда национального благосостояния. В этом случае большую часть работ закончат к 2025-2026 году.

«Что касается Якутского кластера — это третий этап. Для этого потребуются сплошные вторые пути от Тынды до Ванино, желательно с электрификацией, что позволит проводить поезда большего веса», — отметил Макаров.

Работы в этом районе необходимы, так как растет спрос на перевозку грузов. Согласно планам по вывозу угля, были проведены работы в Якутии, но в меньших объемах. Совокупное увеличение позволит перевозить 36 млн тонн к 2024 году, добавил Макаров.

На Байкало-Амурской железнодорожной магистрали ведутся работы по строительству второй ветки. Ими занимаются железнодорожные войска. На участке длиной 340 км между Улаком и Февральской задействованы 10 бригад.