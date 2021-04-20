Юрист Петропольский назвал опасные для личного бюджета действия

Москва, 20 апреля. Ряд простых действий может привести к потере денежных средств. Об этом заявил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Звонки и сообщения с просьбой назвать CVV/CVC код банковской карты или код указывают на незаконные действия мошенников. Если сообщить требуемую информацию, то со счета исчезнут деньги, передает агентство «Прайм». Опасными являются и «всевозможные разновидности мгновенных кредитов по смс», когда вместо нескольких тысяч люди оказываются должны сотни.

«Помните, что брать деньги в кредит или заем можно, только ознакомившись с условием договора, причем договора целиком. В нем не должно быть никаких отсылок на то, что полные условия кредитования расположены на каком-то сайте, портале — вы их никогда не найдете», — порекомендовал юрист.

Эксперт по юридическим вопросам, адвокат Иван Кузнецов ранее описал новый способ мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники могут получить доступ к чужим деньгам, имея запись голоса владельца счета.