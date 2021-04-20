Компания Maserati выпустит гибридную версию кроссовера Levante

Рим, 20 апреля. Гибридную версию кроссовера Levante представит Maserati. Автомобиль будет оборудован двухлитровым двигателем мощностью 330 лошадиных сил.

В связке с четырехцилиндровым бензиновым турбодвигателем от Alfa Romeo производители представят 48-вольтовый стартер-генератор и электрический нагнетатель e-Booster. Данная технология позволит снизить выброс вредных веществ в атмосферу на 20%.

Время разгона до 100 км/ч — 6 секунд, максимальная скорость составляет 240 км/ч. Внутренняя отделка будет представлена в синей коже. В салоне расположился сенсорный экран и семидюймовая цифровая панель приборов.

Новый итальянский Levante Hybrid призван подстегнуть интерес к модели. Продажи стартуют в июне. Стоимость Maserati Levante в России составит порядка 5,6 млн рублей.

Недавно премиальный японский бренд Lexus показал обновленный седан ES. Автомобиль не получил значительных изменений, однако появились «изюминки» в салоне.