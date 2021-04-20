Коллегия присяжных заседателей перенесла обсуждение дела по убийству Флойда

Вашингтон, 20 апреля. Коллегия присяжных заседателей не смогла принять решение по делу бывшего полицейского Дерека Шовина. Он обвиняется в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда.

После четырех часов обсуждений присяжные прекратили заседание по делу. Ночь они проведут в гостинице отдельно от других участников процесса. Заседание будет продолжено во вторник, 20 апреля. Присяжные должны принять единогласное решение, передает газета Star Tribune.

Экс-полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда во время задержания. Инцидент произошел в мае прошлого года. После смерти Флойда в США началась волна протестов против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения.

Шовину предъявили обвинения по ряду статей, включая убийство второй степени. Если присяжные признают экс-полицейского виновным, то ему грозит до 40 лет лишения свободы.